Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Alet Yapıcıları, Metal Modelciler Ve Metal Markacıları mesleği için “7222.03” kod olarak kullanılır iken Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makineyle) (Telle) mesleği için “8143.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri Meslek Kodu “3113.25” olarak belirlenmiştir.

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