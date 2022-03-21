Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü görev tanımı nedir, Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü ne iş yapar, Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü Tanımı;

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Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü Maaşları

Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3131.32

Meslek Adı :

Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve görev talimatlarına göre; alternatif yakıtların kabul ve depolamasını yapan, yakıtların işlemeye hazırlık ve işleme faaliyetlerini gerçekleştiren, yakıt hazırlama sistemlerinin bakım onarımını yapan, birlikte çalıştığı alternatif yakıt üretim ekibine nezaret eden ve talimatlara uygun çalışmaları için yönlendiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan meslek elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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