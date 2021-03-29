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Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3131.32
 
Meslek Adı : Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Grubu : İşlem Kontrol Teknikerleri
 
Meslek Birim Grubu : Enerji Üretim Tesisi Operatörleri
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve görev talimatlarına göre; alternatif yakıtların kabul ve depolamasını yapan, yakıtların işlemeye hazırlık ve işleme faaliyetlerini gerçekleştiren, yakıt hazırlama sistemlerinin bakım onarımını yapan, birlikte çalıştığı alternatif yakıt üretim ekibine nezaret eden ve talimatlara uygun çalışmaları için yönlendiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan meslek elemanıdır.
 
Görev ve İşlem Basamakları : Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü;  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak görev ve işlemleri yerine getirir.

Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat) mesleği için “7212.15” kod olarak kullanılır iken Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda) mesleği için “5212.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü Meslek Kodu “3131.32” olarak belirlenmiştir.

 

 
Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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