Altıeylül Belediyesi 10 bin maske ve 5 bin Türk bayrağı dağıttı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Altıeylül Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Altıeylül Belediyesi, Altıeylül Kent Konseyi işbirliğiyle Kurtdereli Mehmet Pehlivan heykeli önündeki meydanda vatandaşlara 10 bin adet ücretsiz maske dağıttı. Etkinlikte ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 5 bin Türk bayrağı dağıtıldı.

Belediye Başkanı Hasan Avcı, kent konseyi üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, zor günlerden geçtiklerini ancak bu günlerini el birliğiyle atlatacaklarını söyledi.













Kaynak: AA