Altıeylül Belediyesinin yeni hizmet binası Karatepe’de

Altıeylül Belediyesi çalışıyor, Altıeylül yeni hizmet binasına kavuşuyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Altıeylül Belediyesinin yeni hizmet binası Karatepe’de

Altıeylül Belediyesi çalışıyor, Altıeylül yeni hizmet binasına kavuşuyor. Vatandaşlara hizmet götürmenin gayretinde olan Altıeylül Belediyesi, kentin ihtiyacı olan projeleri bir bir hayata geçiriyor.

Altıeylül'e değer katacak projenin temel açma çalışmaları başladı. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı proje alanında incelemelerde bulundu ve ardından kepçenin başına geçerek çalışmalara destek verdi.

Altıeylül'e yakışacak büyük proje daha temeli açılmaya başlandı

Altıeylül'ü değiştiren, Altıeylül'ü geliştiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı. Başkan Avcı, "Altıeylül'ümüze bir büyük hizmeti daha kazandıracak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Belediye Hizmet Binamızın temelini açmaya başladık. Altıeylül'ümüze ve Balıkesir'imize hayırlı uğurlu olsun. Hemşehrilerimiz için çalışmaya, Altıeylül'ümüze değer katmaya devam ediyoruz" dedi.

"Altıeylül çalışmaya Altıeylül için üretmeye devam ediyoruz"

Başkan Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehrimiz için çalışmaya şehrimiz emek için emek vermeye gayret ediyoruz. Bu zor ve zahmetli süreçte şehrimizin ihtiyaçlarına cevap vermek için personelimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Şuan içerisinde bulunduğumuz alan Altıeylül Belediyesi hizmet binası olarak planlığımız ve hafriyat çalışmalarına başladığımız önemli bir alan. İnşallah burası yapıldığında sadece belediyemiz bir hizmet binası kazanmış olmayacak; aynı zamanda Altıeylül'ün cazibe merkezi olacak. Yeni hizmet binamızın ihale süreci tamamlandı. İnşallah hızlı bir şekilde yapımına devam edilecek. Altıeylül için çalışmaya, Altıeylül için emek vermeye devam ediyoruz. İnşallah aynı aşkla aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz."

Altıeylül Belediye hizmet binası projesi Karatepe'de

Altıeylül Belediyesi'nin yeni hizmet binasının arsa alanı 13 bin 405 m, toplam proje alanı 28 bin 108 m ve yeşil alan ve parkların merkezinde kent meydanı 13 bin 279 olarak belirlendi. Proje alanı içerisinde; sahip olduğu akıllı bina özelliği ile kendi elektriğini üretecek, yağmur suyunun depolanarak tekrardan kullanıma kazandırılması, toplantı salonları ve meclis salonu, arşiv alanları, sığınak, mescit, kafeterya-restoran, kreş/çocuk gündüz bakımevi, açık-kapalı otopark, açık-kapalı oturma alanları ve sosyal etkinlik alanları yer alacak.

Altıeylül Belediyesinin yeni hizmet binası Karatepe’de

Altıeylül Belediyesinin yeni hizmet binası Karatepe’de

Altıeylül Belediyesinin yeni hizmet binası Karatepe’de

Altıeylül Belediyesinin yeni hizmet binası Karatepe’de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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