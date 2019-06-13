Altıeylül’de caddeler yenileniyor

Altıeylül Belediyesi merkez mahallelerde yaptığı sokak yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bahçelievler Caddesi Fen İşleri ekipleri tarafından yenileniyor.

Altıeylül'de UEDAŞ'ın başlatmış olduğu elektrik kablolarının yer altına alınma işlemi sonucunda tahrip olan, asfaltta deformasyon oluşan cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Altıeylül Belediyesi Fen İşleri ekipleri alt yapı çalışmalarının bittiği ve onarım gerektiren sokak ve caddeleri kilitli parke taşı ile güzelleştiriyor. Konumu ve durumuna göre antik - begonit ve petek taş kullanılan üst yapı çalışmalarının şimdiki durağı Bahçelievler Caddesi oldu. Alt yapı çalışmalarında sona gelinen caddede hummalı bir çalışma başlatan Altıeylül Fen İşleri ekipleri; Bahçelievler caddesi kaldırımlarını antik -begonit, orta kısımları petek taş olmak üzere toplamda 3 bin metrekare kilitparke taşı döşeyecek.

Kaynak: İHA