Altijan İstrefaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Altijan İstrefaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Altijan İstrefaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Altijan İstrefaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Altijan İstrefaj 29 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk,İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Altijan İstrefaj Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Altijan İstrefaj'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Altijan İstrefaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Altijan İstrefaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında BSC YB U18
1 Temmuz 2022 yılında FC Thun U21
Altijan İstrefaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Altijan İstrefaj şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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