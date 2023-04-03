Altijan İstrefaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Altijan İstrefaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Altijan İstrefaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Altijan İstrefaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.