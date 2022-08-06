Altılı masa dağılıyor mu? Gelecek ve DEVA Partisi arasında ittifak gerilimi! " Bazı farklı görüşler olabilir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun olduğu altılı masada problemler son bulmuyor. Cumhuriyet'in haberine göre AK Parti ve MHP tarafından meclise sunulan ve kabul edilen yeni seçim kanunu ittifak kuracak partiler arasında gerginliğe yol açtı.

GELECEK VE DEVA ARASINDA İTTİFAK KRİZİ

Cumhuriyet'in haberine göre Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi'ni de içine alan 3'lü bir ittifak kurulması önerisinde bulundu. DEVA'nın bu öneriyi reddetmesi iki parti arasında krize neden oldu.

CHP ARAYA GİRDİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun verdiği demeçlere yansıyan gerginlik sonrası CHP'nin üst yönetimi devreye girdi. Görüşmeler sonrası iki partinin karşıt söylemleri kullanmamaları konusunda anlaşma sağlandı.

CHP KURMAYLARINDAN AÇIKLAMA

Yaşanan son durum hakkında açıklama yapan CHP kurmayları, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İktidar iki parti arasındaki tartışmadan medet umuyor. Bu 6 partinin ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi noktasında bir sorun yok. Böyle bir sorun olmayacağını da biliyoruz. Onun dışında alt başlıklarda bazı farklı görüşler olabilir. Ama bunu 6’lı masa dağılıyor diye görmek bazılarının işine geliyor, birilerinin temennisi bu... Böyle bir şey yok.”

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