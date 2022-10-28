Altılı masada BTP çatlağı! İYİ Parti'nin çıkışı rahatsızlık yarattı: Her partiden ses yükseldi!

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, FOX'te İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programında açıklamalarda bulunmuştu. Millet İttifakı içinde yer almak istediklerini belirten Hüseyin Baş, "Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor. Bunu Millet İttifakı, altılı masa üyeleri değerlendirsinler.” ifadelerini kullanmıştı.

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İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu çağrı İYİ Parti cephesinden karşılık buldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı olan Prof. Dr. Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BTP'yi Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etmişti.

Zorlu paylaşımında, "Sayın Hüseyin Baş görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır." dedi.

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BAŞ: MERAL ABLA OLUMLU YAKLAŞIYOR

Bu paylaşımın ardından Hüseyin Baş, Fatih Portakal'a yaptığı açıklamada," Meral Abla (Meral Akşener) olaya olumlu yaklaşıyor” dedi.

SAYMAZ: İYİ PARTİLİ VEKİL BAŞ'I EVİNE DAVET ETTİ

Tüm bunlar yaşanırken Halk TV yazarı İsmail Saymaz kaleme aldığı köşe yazısında Hüseyin Baş’ın CHP veya İyi Parti’nin listesinden milletvekili adayı olabileceğinin bir kaç aydır konuşulduğunu kaydetti.

Saymaz, "Belli ki Baş, İyi Parti’de karar kıldı. Öğrendiğim kadarıyla…Meral Akşener’e çok yakın bir İyi Partili milletvekili birkaç ay önce Baş’ı evine davet etti. Baş, davette Milli İttifakı’na katılma niyetlerini beyan etti. Vaziyet Akşener’e iletildi. 'Baş, bizimle hareket etmekte beis görmüyor. Biz milletvekili yapabiliriz ya da ittifaka davet edebiliriz' denildi. Akşener, 'Biraz bekleyelim' dedi. Üç ay geçti. Akşener, BTP’nin Altılı Masa’ya katılımı için kontrollü davet süreci izledi." ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ LİDERİ BUGÜN KIZ İSTEMEYE GİDER GİBİ BTP’Yİ ZİYARET EDİYOR"

Saymaz, Baş'ın FOX TV'deki açıklamasını anımsattığı yazısına şöyle devam etti:

"Baş, Fox TV’de yayınlanan ‘Çalar Saat' adlı sabah programına katılarak, “Beni Millet İttifakı’na alsınlar” dedi. Hatta Saadet’in “Onlar çok Atatürkçü” diyerek, BTP’nin katılımına karşı çıktığını ileri sürdü.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Twitter’da Baş’ı etiketleyerek, 'Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İyi Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır' diye yazdı.

Dün Akşener ve Baş telefonlaştı.

Ve İyi Parti lideri bugün kız istemeye gider gibi BTP’yi ziyaret ediyor.

Ziyaretin gündemi, BTP’nin davet edilmesi olacak.

Baş, planlandığı üzere “Evet” diyecek."

"ALTILI MASA’DA KAFALAR HAYLİ KARIŞIK…"

Saymaz yazısında partilerin bu konudaki görüşlerine yer vererek şunları kaydetti:

"CHP’li bir üst düzey yetkili 'Hiç bilgimiz yoktu' diyor. Saadet, DEVA ve Gelecek de haberdar edilmediklerini ifade ediyor.

Bu bilgiyi Kürşad Zorlu reddetmiyor. Zorlu, “Partimiz adına görüşümüzü belirttik” diyor.

Ayrıca Altılı Masa’nın bileşenleri bugüne kadar genişleme için herhangi bir talep ya da önerinin masaya getirilmediğini vurguluyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 'Şu ana kadar genişleme meselesi konuşulmadı' diyor.

Altılı Masa, hiç genişlemediği için nasıl bir prosedür izleneceği bilinmiyor.

Altılı Masa’da kafalar hayli karışık…

CHP’liler olumlu yaklaşıyor.

DEVA Sözcüsü İdris Şahin, yeni katılıma sıcak bakmadıklarını söylüyor.

Şahin:

'Yeni katılımlar istişare, müzakere ve mutabakat temelinde altı liderin vereceği kararla gerçekleşebilir. Şu an böyle bir mutabakat yok.'

“Neden olmaz?” diye sordum.

'Olmaz, çünkü masa yeterince yol aldı' diyor.

Gelecek Sözcüsü Serkan Özcan da farklı düşünmüyor. Akşener’in daveti için 'Sürpriz oldu. Haberimiz yoktu' diyor. Ahmet Davutoğlu’nun bilgisinin olmadığını söylüyor.

Özcan, 'BTP’nin Altılı Masa’nın genişlemesini gerektirecek çalışmasını görmüyorum' diye konuşuyor.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, önerinin hangi çerçevede geleceğinin önem taşıdığını kaydediyor. “Komisyon çalışmalarına katılmamış bir parti masaya katılsın mı, bir görmek lazım” diyerek, temkinli bir yanıt veriyor."

"AKŞENER, ALTILI MASA’DA AĞIRLIĞINI ARTIRMAK VE EL YÜKSELTMEK İSTİYOR"

Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Görünen o ki Akşener, 14 Kasım’daki Altılı Masa toplantısında “BTP de katılsın mı?” teklifini getirecek.

Çünkü İyi Parti Sözcüsü Zorlu, “Biz Altılı Masa’nın güçlenmesi ve çeşitliliğinin artmasını önemsiyoruz” diyor.

İyi Partililere göre seçimde gençlerin tercihi belirleyici olacak. Baş da gençlerin sevdiği bir siyasetçi olarak önce çıkıyor. 'Baş’ın oyu Demokrat Parti’den fazla' diyorlar.

Duyduğum kadarıyla Baş, seçimlerde İyi Parti’den Trabzon’dan milletvekili adayı olacak. Ya ‘Hayır’ denirse?

BTP davetini Akşener’in Altılı Masa’ya hamlesi ve emrivakisi olarak okumak gerekiyor. Akşener, Altılı Masa’da ağırlığını artırmak ve el yükseltmek istiyor.

Baş’ın katılımı, ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde İyi Parti’nin elinin güçlenmesini sağlayacak. İyi Parti’nin Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli olduğu, Mansur Yavaş’ı istediği sır değil.

Altılı Masa, Baş’ı reddederse ne olur?

Bu, Akşener’i de reddetmek anlamına gelecektir.

Olası 'Hayır' yanıtı, Prof. Kürşad Zorlu ve Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katılımıyla büyüyen, AK Parti tabanına genişleyen İyi Parti açısından Altılı Masa’da krize ve belki de uzak vadede kopuşa gerekçe oluşturabilir."

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