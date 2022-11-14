Altılı masada DEVA Partisi ev sahipliğinde toplandı! Toplantı devam ederken "Taksim" açıklaması: "Teröre geçit vermeyeceğiz"

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları DEVA Partisi genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıda dün Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısı ele alındı.

ALTI LİDERDEN AÇIKLAMA

Toplantı devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından "Teröre geçit vermeyeceğiz" ifadesiyle ortak açıklama yapıldı.

Haberin Devamı

"TERÖRÜ, TERÖR ÖRGÜTLERİNİ VE TERÖRDEN MEDET UMANLARI LANETLİYORUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün (13 Kasım 2022) İstanbul Taksim’de meydana gelen hain terör saldırısını toplantımızın öncelikli gündem maddesi olarak ele aldık. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmaması için dua ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz.

Bizler, Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız. Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir. Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kararlıyız. Milletimizin barış, huzur ve güven ortamında yaşaması hepimizin elindedir. Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız. Bütün zorlukları hep birlikte aşacağız."

Haberin Devamı

Öte yandan açıklamada terör örgütü PKK'nın adının geçirilmemesi vatandaşların tepkisini çekti.

ALTILI MASANIN GÜNDEMİ

Altı genel başkanın bir araya geldiği ‘Liderler Buluşması’nda geçtiğimiz günlerde Meral Akşener ile görüşme gerçekleştiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın koalisyona katılma durumunun ele alınacağı ve Anayasa değişikliğinin görüşülmesi öngörülüyor.