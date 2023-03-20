Altılı masada yeni dönem! CHP'li Özgür Özel fitili ateşledi: İki bakanlıktan birini istedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bakan olmak istediğini açıkladı. Özel, gönlünden geçen bakanlıkları da söyleyerek altılı masaya mesaj vermiş oldu.

Melahat Ersoy
Editör
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Altılı masada yeni dönem! CHP'li Özgür Özel fitili ateşledi: İki bakanlıktan birini istedi

Meral Akşener'in kalkıp yeniden döndüğü altılı masa kaldığı yerden yoluna devam etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması masadaki dengeleri değiştirirken bu kez de bakanlıklar için yeni bir mücadele başladı.

"ELBETTE BAKANLIK GÖNLÜMDEN GEÇİYOR"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayında "Elbette bakanlık gönlümden geçiyor" dedi.

İKİ BAKANLIKTAN BİRİNİ İSTİYOR

Aklından geçen bakanlıkları söyleyen Özel şunları söyledi:

"Süleyman Soylu'ya çelengi verip de kapıyı göstermek zevkli olmaz mı İçişleri Bakanı olarak? Ya da Soma davasını takip etmiş, Soma'dan beri çalışma hayatıyla ilgili mücadele eden, davanın her gününü takip etmiş birisi olarak ve bir yanı da Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlığın finansmanı, Çalışma Bakanlığı olmaz mı?"

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