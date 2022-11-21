Altılı masaya 7. sandalye geliyor! Bir parti daha altılı masaya girmek istediğini açıkladı

Bağımsız Türkiye Partisi'nin altılı masa talebinin reddedilmesi sonrası bir parti daha altılı masaya girmek istediğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Altılı masaya 7. sandalye geliyor! Bir parti daha altılı masaya girmek istediğini açıkladı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan altılı masa çalışmalarına devam ederken geçtiğimiz günlerde Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, ittifaka katılmak istediklerini dile getirmişti.

Bu konuyu 14 Kasım'da yapılan toplantıda masaya yatıran altılı masa, BTP'nin masada yer almasına onay vermemişti. Yaşananlar hafızalardaki yerini korurken bu kez Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, altılı masaya katılmak istediklerini dile getirdi.

Altılı masaya 7. sandalye geliyor! Bir parti daha altılı masaya girmek istediğini açıkladı

ALTILI MASAYA KATILACAK MI?

Halk TV'den İsmail Saymaz ile bir araya gelen Mustafa Sarıgül bu konuda açıklamalarda bulundu. İsmail Saymaz'ın, “Altılı Masa’ya katılmak istiyor musunuz?” sorusuna yanıt veren Mustafa Sarıgül, "Altılı Masa'dan teklif gelirse arkadaşlarla detaylı konuşuruz. Sonuçta muhalefet partisiyiz. Kesinlikle sıcak bakarız.” ifadesini kullandı.

Altılı masaya 7. sandalye geliyor! Bir parti daha altılı masaya girmek istediğini açıkladı

CHP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK MI?

CHP'den milletvekili adayı olacağına yönelik iddiaya ilişkin soruya yanıt veren Sarıgül, “Ortak dostlarımızın böyle arzuları var. Konuşuluyor” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Saymaz yazısında,"Kılıçdaroğlu ile yakın bir diyaloğunun olduğunu vurgularken, CHP ile ittifaka sıcak baktığını saklamadı. Sarıgül, cumhurbaşkanı adayının Altılı Masa’dan çıkması halinde en doğru ismin Kılıçdaroğlu olduğunu söylüyor." diye yazdı.

Altılı masaya 7. sandalye geliyor! Bir parti daha altılı masaya girmek istediğini açıkladı

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRTÜSÜ ÇIKIŞINI ELEŞTİRDİ

Kılıçdaroğlu’nu başörtüsü çıkışı üzerinden eleştiren Sarıgül, "Türkiye’de ciddi bunalım var. İnsanlar sıkıntı içinde. Kiralarını ödeyemiyorlar. Başörtüsü kimsenin gündeminde değil. Başı açık da istediğini yapıyor, kapalı da.” değerlendirmesinde bulundu.

HERKES KARŞI ÇIKTI

Sosyal medya uygulaması TikTok'u yoğun olarak kullanmasına ilişkin değerlendirme yapan Sarıgül, “TikTok’a girdiğim zaman bütün parti, çocuklarım ve torunlarım ayağa kalktı. ‘Baba yapma, millet bizimle dalga geçiyor’ diye herkes karşı çıktı. Ben direndim.” dedi.

Altılı masaya 7. sandalye geliyor! Bir parti daha altılı masaya girmek istediğini açıkladı

TİKTOK'U NEDEN KULLANIYOR?

TikTok'u kullanan kitle ile diğer sosyal medya uygulamalarını kullanan kişileri karşılaştıran Sarıgül şu ifadeleri kullandı:

“Facebook’ta kim var? Yaş ortalaması 60’ın üzerindeki büyüklerimiz. Twitter’da kim var? Kararını vermiş insanlar var. Daha çok entelektüeller. Twitter’daki espriyi bile anlamak için bir bilgi düzeyine gelmek lazım. Twitter’dakilere ‘Yarın güneş doğacak’ desek, ona bile inanmazlar. Taraf o, belli. Instagram biraz daha relax ve keyifli. Ama Twitter’dan bir tık daha geride. TikTok’ta olan kesim ne TV izliyor, ne gazete okuyor. Hiçbir ideolojisi yok. Tamamen kararsız. ‘İktidar gitsin’ diyor, kime oy vereceği belli değil. Bir noktadan sonra bize yönelecekler. Mesela adam diyor ki, ‘TikTok'un cumhurbaşkanı sensin, oyumuzu sana.”

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