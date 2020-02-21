Altın 324 lira ile rekor kırdı

Altın fiyatları hafta başından beri yükselişini sürdürüyor. Dün kapanışta 24 ayar külçe altının gramı 317 liradan işlem görürken, haftanın son işlem gününde yükselişini sürdüren gram altın saat 18.10 itibariyle 324 lira ile tarihin en yüksek seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 529 lira, cumhuriyet altını ise 2.185 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise 1.645 dolar seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, dünya piyasalarında yaşanan hareketlilik ile altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesini bekliyor.

Uzmanlar, özellikle koronavirüs salgını sonrası kademeli olarak yükselişe geçen altındaki yükselişin devam edeceğini belirtti.