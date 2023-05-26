Altın alacaklar dikkat! uzmanından tavsiye: “Müşterilerimiz 28 Mayıs sonrasını bekleyebilirler”

Kuyumcu esnafı Emre Öztürk, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde altın almak isteyen vatandaşlara tavsiyede bulunarak "Müşterilerimiz 28 Mayıs sonrasını bekleyebilirler" dedi.

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Altın alacaklar dikkat! uzmanından tavsiye: “Müşterilerimiz 28 Mayıs sonrasını bekleyebilirler”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde altın alacak vatandaşlara tavsiyede bulunan kuyumcu esnafı Emre Öztürk, "Müşterilerimiz 28 Mayıs sonrasını bekleyebilirler" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna sayılı günler kaldı. Türkiye hafta sonunda yeniden sandık başına gitmeye hazırlanırken, altın piyasasındaki değişiklik vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Seçim öncesi piyasaların nasıl şekilleneceği akıllara takılırken, kuyumcu esnafı Emre Öztürk, vatandaşların alım yapmak için 28 Mayıs sonrasını bekleyebileceği yönünde tavsiyede bulundu. Yüksek fiyatla alış yapmanın zarar doğurabileceğini söyleyen Öztürk, fiyatların yükseldiği biçimde tekrardan normale döneceğini aktardı. Fiyat artışının seçimle bir alakası olmadığını düşünen kuyumcu esnafı, fiyatların "sanal bir manipülasyon ortamında" yükseldiğini belirtti.

Altın alacaklar dikkat! uzmanından tavsiye: “Müşterilerimiz 28 Mayıs sonrasını bekleyebilirler”

"Müşterilerin soruları ne yapılabileceğine döndü ve hızlı bir şekilde alım yapmaya başladılar"

Eskişehir'de kuyumculuk yapan Emre Öztürk, 14 Mayıs öncesindeki hareketlilikle beraber "sanal bir manipülasyon ortamı" oluştuğunu söyledi. Buna bağlı olarak fiyat artışı gerçekleştiğini ifade eden Öztürk, "Özellikle 14 Mayıs öncesinde bu fiyat artışı başlamıştı. Çünkü sanal bir ortam oluşturuldu. Piyasadaki hareketlilik Dolar ve EURO'da zaten normal şartlarda seyrediyordu ama 14 Mayıs seçim hareketliliğiyle beraber sanal bir ortam oluşturuldu ve fiyatlar normalden daha aşırı bir şekilde yükselmeye başladı. Tabii ki burada hem Merkez Bankası'nın tutumu ve serbest piyasadaki özellikle fiyat farklılıkları müşterilerin kafalarında sürekli soru işareti oluşturdu. Bilinmezlikle beraber de insanların ne yapacağı birazcık daha merak konusu oldu. Bu sebeple serbest piyasadaki altın piyasası, televizyonda ve çarşıda gördükleriyle farklı olduğu için müşterilerin soruları ne yapılabileceğine döndü ve hızlı bir şekilde alım yapmaya başladılar. Tabii ki bu alım otomatikman burada bir manipülasyon oluşturdu ve fiyatların daha da hızlı bir şekilde yukarı yönelmesine yol açtı. Bu tamamen arz ve talep dengesi" dedi.

"Şu anda tamamen sanal bir manipülasyon ortamında fiyatların yükseldiğini görüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun yaklaşmasıyla birlikte tekrardan hareketlilik yaşandığını aktaran Öztürk, fiyatların arz talep dengesiyle beraber yükseldiğini belirtti. Fiyatların yükseldiği şekilde tekrardan normale döneceğini ve vatandaşların alım yapmak için 28 Mayıs sonrasını bekleyebileceğini aktaran kuyumcu esnafı Emre Öztürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Ne kadar çok talep olursa o kadar da çok arz isteniyor ve fiyatlar hızlı bir şekilde işçilikleriyle beraber yükseldi. Bu da tabii ki hem çeyrekte hem ATA altınındaki fiyatların hızlı bir şekilde yukarı taşınması, Dolar ve EURO'da da fiyatların yükselmesine sebebiyet verdi. Bu fiyatlarla beraber özellikle 28 Mayıs öncesi birazcık daha durulma yaşanmıştı. Çünkü işçilik fiyatları birazcık daha aşağı yönlü hareketlerini sağlamıştı, bir durağanlık yaşamıştık ama özellikle 28 Mayıs'a yaklaşırken küçük de bir hareketlenme var yine. Yalnız bunun seçimle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu anda tamamen sanal bir manipülasyon ortamında fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Bu tamamen dediğim gibi arz talep dengesiyle beraber yükselmiş durumda. Özellikle biz müşterilerimize şu tavsiyede bulunabiliriz, 28 Mayıs sonrasını bekleyebilirler. Çünkü bu fiyatlar nasıl bu şekilde yükseldiyse piyasa normale dönmeye başladığı zamanda fiyatlar normale dönecektir ve buna göre alım yapmalarını tavsiye ederiz. Çünkü alım yapmak tabii ki fiyatların yüksek fiyattan alışı ile beraber zarar doğurabilir."

KAYNAK: İHA

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