Altın alacaklar yaşadı! Yatırımcıları hüsrana uğradı! Gram ve çeyrek altın güne düşüşle başladı! İşte güncel altın fiyatları
Altın alacaklar yaşadı! Yatırımcıları hüsrana uğradı! Gram ve çeyrek altın güne düşüşle başladı! İşte güncel altın fiyatları
Altın yatırımcıları gram ve çeyrek altının güncel fiyatlarını ve güne nasıl başladığını merak ediyor. Gram altın 1019 TL'den çeyrek altın ise 1680 TL'nin üzerinde satılıyor. Son durumu merak edenler için 24 Haziran 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...