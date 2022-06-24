  1. FOTO GALERİ
  2. EKONOMİ
  3. Altın alacaklar yaşadı! Yatırımcıları hüsrana uğradı! Gram ve çeyrek altın güne düşüşle başladı! İşte güncel altın fiyatları

Altın alacaklar yaşadı! Yatırımcıları hüsrana uğradı! Gram ve çeyrek altın güne düşüşle başladı! İşte güncel altın fiyatları

Altın yatırımcıları gram ve çeyrek altının güncel fiyatlarını ve güne nasıl başladığını merak ediyor. Gram altın 1019 TL'den çeyrek altın ise 1680 TL'nin üzerinde satılıyor. Son durumu merak edenler için 24 Haziran 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın alacaklar yaşadı! Yatırımcıları hüsrana uğradı! Gram ve çeyrek altın güne düşüşle başladı! İşte güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 24 Haziran 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatlarını haberimizde yer verdik...