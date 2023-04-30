Altın alıp satanlar için süre verildi! O güne kadar devam: 1 gram 1650 TL olacak

Altın yatırımcısı altın fiyatlarındaki yükselişi yakından takip ediyor. Kuyumcular ve altın uzmanları yatırımcıyı uyarmaya devam ediyor. Peki gram altın ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Altın piyasasındaki hareketlilik devam ederken ONS altının 2 bin dolar psikolojik direnci kırması tekrar 2 bin 8 dolar seviyesine yükselmesini sağladı. ABD ekonomisi zorlukları devam ederken First Republic Bank tarafından yaşanan gelişmeler bankacılık sektöründe de sorunların devam ettiğini işaret etti ve altın fiyatları desteklendi. Borçlanma tavan yaparken ekonomi sıkıntıları altını etkilemeye devam ediyor.

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ONS altın ve dolar kurunun yükselmesi gram altını da etkilemeye devam ediyor. Gram altın sabah saatlerinden itibaren 1.248 TL'den işlem görmeye başladı. Çeyrek altın 2 bin 41 TL, Cumhuriyet altını 9 bin 199 TL, 22 ayar bilezik gramı ise 1.319 TL oldu. Yaz ayları yaklaştıkça vatandaş ve yatırımcı altının artacağını tahmin ederken kuyumcu Cengiz Çiftçi altının hiçbir zaman zarar ettirmeyeceğini, ancak kazanabilmek için insanların en az beş ay beklemesi gerektiğini söyledi. Düğün sezonu geliyor ve düğünlerde genel olarak 22 ayar takı takıldığını belirten Çiftçi, özellikle de bilezik, set, yüzük, küpe gibi takıların satışının fazla olduğunu söyledi. Yaz sezonunda düğünlerin daha fazla artması sebebiyle altınların da yükselmesi bekleniyor. Düğünler devam ettikçe 4-5 ay süreyle 22 ayar gram altın 1.650 TL seviyelerine yükselir. Aynı zamanda Çiftçi en güzel yatırım aracının altın olduğunu, hiçbir zaman kaybettirmeyeceğini, her zaman kazanılacağını ancak kazanabilmek için en az 5 ay bir zaman beklemek ve sabırlı olmak gerektiğini söyledi.