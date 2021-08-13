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  3. Altın almak isteyenler biraz bekleyecek! Fiyatlar yükselişe geçti! İşte 13 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın almak isteyenler biraz bekleyecek! Fiyatlar yükselişe geçti! İşte 13 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları

Düşüş ve yükseliş eğilimlerinin yaşandığı altın fiyatları 13 Ağustos 2021 Cuma gününe yükselişle başladı. Son durumu merak eden vatandaşlar tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte 13 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın almak isteyenler biraz bekleyecek! Fiyatlar yükselişe geçti! İşte 13 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Türkiye'ye yatırım denince vatandaşların ilk aklına gelen ve en çok tercih ettiği araç olan altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarındaki değişim günden güne takip ediliyor. İşte 13 Ağustos 2021 Cuma gününde fiyatlardaki son durum...