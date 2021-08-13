Altın almak isteyenler biraz bekleyecek! Fiyatlar yükselişe geçti! İşte 13 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın almak isteyenler biraz bekleyecek! Fiyatlar yükselişe geçti! İşte 13 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları
Düşüş ve yükseliş eğilimlerinin yaşandığı altın fiyatları 13 Ağustos 2021 Cuma gününe yükselişle başladı. Son durumu merak eden vatandaşlar tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte 13 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...