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  3. Altın almak isteyenler kuyumcuya gitmeden önce iki kez düşünün! Dün düşen altın, bugün yeniden zirveye çıktı! İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın almak isteyenler kuyumcuya gitmeden önce iki kez düşünün! Dün düşen altın, bugün yeniden zirveye çıktı! İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında dünün yaşanan düşüş 29 Eylül 2021 Çarşamba gününde yerini yükselişe bıraktı. Gram altın yeniden 496 TL'nin üzerine çıkarken son durumu merak edenler Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın almak isteyenler kuyumcuya gitmeden önce iki kez düşünün! Dün düşen altın, bugün yeniden zirveye çıktı! İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı günden  güne değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen aracı olan altının fiyatları, gün içinde birçok çok kez değişime uğruyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 29 Eylül 2021 Çarşamba gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları...