Altın almak isteyenler kuyumcuya gitmeden önce iki kez düşünün! Dün düşen altın, bugün yeniden zirveye çıktı! İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın almak isteyenler kuyumcuya gitmeden önce iki kez düşünün! Dün düşen altın, bugün yeniden zirveye çıktı! İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında dünün yaşanan düşüş 29 Eylül 2021 Çarşamba gününde yerini yükselişe bıraktı. Gram altın yeniden 496 TL'nin üzerine çıkarken son durumu merak edenler Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları...