Altın Bilezik İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Altın Bilezik İmalatçısı Tanımı;
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Altın Bilezik İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Altın Bilezik İmalatçısı Maaşları
Altın Bilezik İmalatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Altın Bilezik İmalatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Altın Bilezik İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7313.20
Meslek Adı :
Altın Bilezik İmalatçısı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
El Sanatları Çalışanları
Meslek Birim Grubu :
Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Okur Yazar
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Altın Bilezik İmalatçısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yürütmek
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