Altın Bilezik İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Altın Bilezik İmalatçısı görev tanımı nedir, Altın Bilezik İmalatçısı ne iş yapar, Altın Bilezik İmalatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Altın Bilezik İmalatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Altın Bilezik İmalatçısı Tanımı;

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Altın Bilezik İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Altın Bilezik İmalatçısı Maaşları

Altın Bilezik İmalatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Altın Bilezik İmalatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Altın Bilezik İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.20

Meslek Adı :

Altın Bilezik İmalatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Altın Bilezik İmalatçısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yürütmek

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