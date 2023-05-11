Altın birikimi yapanlara uzman isimden kötü haber! Bankada altını olanlar şimdi yandı. Gram altın fiyatları, ekonomik faktörler, arz ve talep dengesi, döviz kurları ve yatırımcıların beklentileri gibi çeşitli etkenlerden etkilenir. Ramazan Kurtoglu'nun bankada altını olanlara yönelik bir uyarı yaptı. İşte detaylar...





ALTINI OLANLAR DİKKAT! KURTOĞLU UYARDI

Altın, yatırımcılar arasında güvenli liman olarak kabul edilir ve genellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde talep görür. Altın fiyatları, genellikle güçlü ekonomik veriler veya siyasi belirsizlikler gibi faktörlerle dalgalanabilir. İşte diğer ayrıntılar...

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Altının gram fiyatı, uluslararası piyasalarda ons (31,1 gram) fiyatı üzerinden belirlenir ve Türkiye'de dolar kuruna bağlı olarak TL cinsinden ifade edilir. Dolayısıyla, dolar kuru ve ons altın fiyatındaki değişimler, gram altın fiyatlarına yansır.

Yatırımcılar, altın gibi değerli metalleri portföylerine ekleyerek çeşitlendirme yapabilir ve riskleri dengeleyebilirler. Altın, enflasyon riskine karşı koruma sağlayabilir ve uzun vadede değer kazanabilir. Sonuç olarak, gram altın fiyatları çeşitli faktörlerden etkilenir ve sürekli olarak değişim gösterebilir.

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İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, Ne Var Ne Yok kanalına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Kurtoğlu, Kur Korumalı Mevduat Sistemi'nin değişmesi gerektiğini ve gerçek kur politikasına dönülmesi gerektiğini belirtti. Doların rezerv para birimi olmaktan çıkmasının ABD için büyük bir tehlike olduğunu ifade etti. Kurtoğlu, altın fırtınasının yaklaştığını ve sınırlı para sisteminin uygulanması gerektiğini vurguladı. Fiziki altın almanın önemine değinen Kurtoğlu, bankalardaki altının bir karşılığı olmadığını söyledi ve insanları fiziki altın edinmeye teşvik etti. Tahvillerin risk taşıdığını belirterek, fiziki altının daha güvenli bir seçenek olduğunu vurguladı.