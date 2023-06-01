Altın borcu olanları tir tir titreten açıklama! İslam Memiş gram altının 265 TL birden artacağı tarih açıkladı

Finans uzmanı İslam Memiş, seçim sonrası altın ve dövizle ilgili tahminlerini açıkladı. Haziran ayında altın onsunda aşağı yönlü bir atak beklediklerini ifade eden Memiş, 1944 dolar seviyesinde bir gerileme öngördüğünü belirtti. Ancak daha sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerle 2005 dolara kadar çıkışlar görülebileceğini söyledi. Gram altın TL fiyatında ise birinci turdaki seçimde 1520 seviyelerini gördükten sonra geri çekilme yaşandığını dile getiren Memiş, 1400 üzerinde alım yapmamaya dikkat çekti. Yaz aylarında ise 1550 TL'nin üzerinde rakamların görülebileceği tahminini paylaştı.

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DOLAR TERK EDİLİYOR





Dolar konusunda ise dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Memiş, doların artık terk edilmeye başlandığını ve euro, sterlin, altın ve gümüşün ucuz olduğunu belirtti. Amerika'daki risklerin hala devam ettiğini ve yaz aylarında büyük bir tufanın geleceğini ifade eden Memiş, gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek bir kayış kopması olabileceğini öngördü. Haziran ayı içinde piyasaların tatil moduna gireceğini ve ekonomiyle ilgili konuşmaların azalacağını söyledi.

Bu tahminler, İslam Memiş'in kendi analiz ve yorumlarına dayanmaktadır. Yatırımcılar bu tahminleri değerlendirirken kendi araştırmalarını yapmalı ve risklerini dikkate almalıdır.