Altın Çağı ne demek, TDK'ya göre Altın Çağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Altın çağı ne demek? Altın çağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi altın çağı kelimesi. Peki altın çağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre altın çağı nedir, altın çağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALTIN ÇAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Altın çağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre altın çağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şeyin veya bir kimsenin en verimli, en başarılı dönemi



ALTIN ÇAĞI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Nuran Tiyatrosu, altın çağına doğru bir kestane fişeğinin hızıyla yükseliyordu.



ALTIN ÇAĞI KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- altın çağını yaşamak

