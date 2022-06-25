Gram ve çeyrek altın yatırımı yapanların yanı sıra dolar ve euroya yatırım yapanlar, güncel fiyatları merak ediyor. Yatırımcılar, altın ve dövizlerin düşme nedenini sık sık araştırıyor. Altın, dolar neden düştü son dakika? Döviz neden düşüyor 25 Haziran 2022? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ALTIN, DOLAR NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA?

Altın ve döviz yatırımcıları, son iki gündür hüsrana uğradı. Altın fiyatlarının birden düşmesi ve döviz kurlarındaki değişikliklerin nedeni vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi. Alınan karar sonrası dolar ve altın fiyatlarının düştüğü görüldü.

DÖVİZ NEDEN DÜŞÜYOR 25 HAZİRAN 2022?

BDDK'nın yeni duyurduğu karara göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi. Bu açıklama sonrasında, döviz kurlarında düşüş gerçekleşti.