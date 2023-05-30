Altın Döviz Borsada son durum ne? Seçim sonrası Dolar EURO ,Altın Ve Borsa'da tahminler şu şekilde!

Seçimlerin ardından haftaya pozitif başlayan BIST 100 kapanışta da yükselişini sürdürdü. Uzmanlar bundan sonraki süreçte enflasyonla mücadelenin ve ekonomi yönetiminin belirleyici olacağına dikkat çekerken; dövizdeki yükseliş de haftanın ilk işlem gününde dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

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TÜRKİYE’de ekonomi gündeminin haftalardır odaklandığı seçimlerin ardından, dün Borsa İstanbul’da gün içinde görülen yükseliş kapanışta da sürdü. BIST 100 günü yüzde 4.10’luk yükselişle, 4.768 puandan tamamladı. Yükselişe öncülük eden sektör endeksleri sanayi, hizmetler ve teknoloji oldu. BIST’teki pozitif görünümün yanında, dolar/TL’deki hareketlilik de gün içinde dikkat çeken gelişmelerden biriydi. Bankalararası piyasada dolar/TL’degün içinde 20.10 seviyesi görülürken; kapanışta Parite 20.08’ye geriledi; Euro/TL’de ise yükseliş sonrası 21.61 seviyesi görüldü.

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Yurtiçi piyasalarda seçimlerin ardından belirsizliğin ortadan kalktığına işaret eden Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş enflasyona dikkat çekerek, “İlk açıklamalara göre, öncelikli olarak depremin ciddi etkilerinin görüldüğü şehirlerde yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve enflasyonun ele alınması hedefleniyor. Mevcut para politikasının verilen mesajlar doğrultusunda devam edileceğini düşünüyoruz. Oluşan enflasyonist ortam nedeniyle iç piyasada teşviklerin uygulanacağı öngörülüyor. Bu durumun hisse senetleri, döviz kurları ve emtia grupları üzerinde katalizör etkisi yaratacağını öngörüyoruz” dedi.

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Küresel piyasalarda ise ABD’den gelen pozitif Haberler öne çıktı. Günlerdir devam eden borç tavanı tartışmalarında ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Kevin McCarthy’nin anlaştıklarına ilişkin sinyaller risk iştahını artırdı. ABD hisse vadelileri ve Asya hisse senetlerinde yükseliş görülürken; petrolde de yükseliş izlendi. Brent petrol 76 dolar seviyesinde seyrederken; ons altın ise haftanın ilk gününde yatay, 1.946 dolar seviyesinde günü tamamladı.



HÜKÜMET POLİTİKALARI YAKINDAN İZLENECEK

ATA Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, ekonomi yönetiminin netleşmesi ve ileriye dönük güven artırıcı önemlere ilişkin verilecek mesajlara göre Borsa’nın yön bulacağını belirtti ve şunları söyledi: “Özellikle kurların seviyesi, hükümetin politikalarına göre şekillenecektir ve bu da ekonomimizin rekabet gücünün artmasında belirleyici olacaktır. Bu süreçte rekabet ve marka gücü yüksek, yurtiçinde ve yurtdışında faaliyetleri olan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapılabileceğini düşünüyoruz. Dalgalı süreçte mali yapısı kuvvetli şirketlerde olmakta fayda var.”

30 MAYIS 2023 SALİ DÖZİDE SON DURUM

Döviz Kuru ABD Doları0,69 %ALIŞ(TL)20,2182SATIŞ(TL)20,2303

Euro0,47 %ALIŞ(TL)21,5970SATIŞ(TL)21,6752

İngiliz Sterlini0,62 %ALIŞ(TL)24,9319SATIŞ(TL)25,0824

30 MAYIS 2023 SALİ ALTIN'DA SON DURUM

Altın Fiyatları ALTIN (TL/GR)0,14 %ALIŞ(TL)1.25,19SATIŞ(TL)1.258,4

2Çeyrek Altın0,22 %ALIŞ(TL)2.194,00SATIŞ(TL)2.280,00Altın

(ONS)-0,37 %ALIŞ($)1.933,34SATIŞ($)1.933,67

ALTINDA GÖZLER ABD’DE

ALTINDA mart ayından bu yana görülen düşüş sonrası değerlendirmede bulunan Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, “Ons altın mayıs ayında yüzde 2.2 kayıpla 1.945 dolara geriledi. Bu durumun en önemli sebebi global tahvil faizlerinde yaşanan 50 baz puanlık yükseliş. ABD borç tavanı konusunda hafta içi gerçekleşmesi muhtemel uzlaşma tahvil faizlerinde rotayı aşağı çevirip altının değer kazanmasını sağlayabilir. Ancak uzun soluklu kalıcı bir artış için başta ABD’de çekirdek enflasyonun da gerilemesine ihtiyaç var. Sonbahar arifesinde bunu muhtemel buluyorum. BIST’te ise yakın vadede 4.900, haziran ayı içinde 5.200 test edilebilir” diye konuştu.