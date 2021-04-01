Altın fiyatları 1 Nisan 2021! Altın fiyatları ne kadar 2021? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

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1 14 ALTIN FİYATLARI 1 NİSAN 2021! ALTIN FİYATLARI NE KADAR 2021? BUGÜN TAM, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL? GRAM ALTIN FİYATI 2021 Alış: 452,28 TL Satış: 452,37 TL