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Altın fiyatları 1 Nisan 2021! Altın fiyatları ne kadar 2021? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Nisan ayının ilk gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından internette Altın fiyatları 1 Nisan 2021! Altın fiyatları ne kadar 2021? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL? sorularıyla sıkça aratılmaya devam ediliyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Altın fiyatları 1 Nisan 2021! Altın fiyatları ne kadar 2021? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL? 1114

ALTIN FİYATLARI 1 NİSAN 2021! ALTIN FİYATLARI NE KADAR 2021? BUGÜN TAM, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL? 

GRAM ALTIN FİYATI 2021

Alış: 452,28 TL

Satış: 452,37 TL

 