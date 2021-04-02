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Altın fiyatları 2 Nisan 2021! Altın fiyatları ne kadar 2021? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Dün Nisan ayına yükselişle başlayan altın kurlarının bugünkü fiyatlarını merak edenler, Altın fiyatları 2 Nisan 2021! Altın fiyatları ne kadar 2021? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL? sorularıyla internette aramalarını sürdürüyor. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Altın fiyatları 2 Nisan 2021! Altın fiyatları ne kadar 2021? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL? 1114

ALTIN FİYATLARI 2 NİSAN 2021! ALTIN FİYATLARI NE KADAR 2021? BUGÜN TAM, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL? 

GRAM ALTIN FİYATI 2021

Alış: 449,11 TL

Satış: 449,49 TL

 