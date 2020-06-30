Gram altın, Çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı 2020 bugün ne kadar? Çin'de yayılan koronavirüs ve dünya üzerindeki gergin ortam altın fiyatlarını etkiledi. Biz de bu etkileşimin altın fiyatlarına nasıl yansıdığını Altın fiyatları 30 Haziran 2020 ne kadar oldu? İşte altın kurları başlığı altında haberimizde derledik. İşte tüm detaylar...

ALTIN FİYATLARI 30 HAZİRAN 2020 NE KADAR OLDU? İŞTE ALTIN KURLARI

Piyasaların açılması ile yeni haftaya yine yükselişle başlayan altını, Çin'de yaşanan koronavirüs salgını yükselişteki en büyük etmenlerden biri. Salgının hızla yayılması ve önüne geçilememesi altındaki ve dövizdeki dalgalanmaları da oldukça çok etkiliyor. İşte 30 Haziran altın fiyatları...

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? 30 HAZİRAN 2020

Alış: 390,06

Satış: 390,17

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR? 30 HAZİRAN 2020

Alış: 1.770,86

Satış: 1.771,23

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? 30 HAZİRAN 2020

Alış: 2.526,60

Satış: 2.546,90

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? 30 HAZİRAN 2020

Alış: 1.263,30

Satış: 1.278,30

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? 30 HAZİRAN 2020

Alış: 631,70

Satış: 639,90

14 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 30 HAZİRAN 2020

Alış: 218,35

Satış: 253,44

18 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 30 HAZİRAN 2020

Alış: 198,84

Satış: 230,80

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 30 HAZİRAN 2020

Alış: 352,87

Satış: 366,51

Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.

Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir.

ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?

Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Altının parıldaması, az bulunur olması, işlenmesinin nispeten kolay olması onu çekici bir metal haline getirmektedir. Bu sebeple altın tarih boyunca mücevherat olarak kullanılmıştır. Altın dozajı gramlarla da olsa; yiyecek ve içecek için altın kullanımı, yatırım aracı olarak altın kullanımı, ilaç olarak altın kullanım ve endüstriyel alanda altın kullanımı gibi birçok alanda kullanımı bulunmaktadır.