Altın fiyatları 31 Mart 2021! Altın fiyatları ne kadar 2021? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

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1 14 ALTIN FİYATLARI 31 MART 2021! ALTIN FİYATLARI NE KADAR 2021? BUGÜN TAM, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL? GRAM ALTIN FİYATI 2021 Alış: 452,92 TL Satış: 453,00 TL