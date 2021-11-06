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  3. Altın fiyatları aldı başını gidiyor, yükseliş durdurulamıyor! Yatırım yapan paraya paraya demiyor, altın almak isteyen ise bin dertli! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları aldı başını gidiyor, yükseliş durdurulamıyor! Yatırım yapan paraya paraya demiyor, altın almak isteyen ise bin dertli! İşte güncel altın fiyatları

Son günlerde yükselişini sürdüren altın fiyatları hafta sonuna da yükselişle başladı. Gram altın 565 TL seviyelerine kadar çıkarken çeyrek altın ise 921 TL'den satılıyor. Bu kapsamda fiyatları merak edenler için İşte 6 Kasım 2021 Cumartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları aldı başını gidiyor, yükseliş durdurulamıyor! Yatırım yapan paraya paraya demiyor, altın almak isteyen ise bin dertli! İşte güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 6 Kasım 2021 Cumartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 