Altın fiyatları aldı başını gidiyor, yükseliş durdurulamıyor! Yatırım yapan paraya paraya demiyor, altın almak isteyen ise bin dertli! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları aldı başını gidiyor, yükseliş durdurulamıyor! Yatırım yapan paraya paraya demiyor, altın almak isteyen ise bin dertli! İşte güncel altın fiyatları
Son günlerde yükselişini sürdüren altın fiyatları hafta sonuna da yükselişle başladı. Gram altın 565 TL seviyelerine kadar çıkarken çeyrek altın ise 921 TL'den satılıyor. Bu kapsamda fiyatları merak edenler için İşte 6 Kasım 2021 Cumartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...