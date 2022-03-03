Altın fiyatları aradığı ivmeyi buldu, yükseliş sürüyor! Yatırımcı piyasaları izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları aradığı ivmeyi buldu, yükseliş sürüyor! Yatırımcı piyasaları izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş eğilimi Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle sürüyor. Özellikle FED Başkanı Powell'ın da Mart ayında faiz artımı yapılacağını yönelik açıklamaları piyasaları etkiledi. Son durumu merak edenler için 3 Mart 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...