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Altın fiyatları aradığı ivmeyi buldu, yükseliş sürüyor! Yatırımcı piyasaları izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş eğilimi Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle sürüyor. Özellikle FED Başkanı Powell'ın da Mart ayında faiz artımı yapılacağını yönelik açıklamaları piyasaları etkiledi. Son durumu merak edenler için 3 Mart 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları aradığı ivmeyi buldu, yükseliş sürüyor! Yatırımcı piyasaları izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1115

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 3 Mart 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...