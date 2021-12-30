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  3. Altın fiyatları aradığı ivmeyi yakaladı, fiyatlar sert yükseliyor! Yatırım yapan mutlu, yapmayan pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları aradığı ivmeyi yakaladı, fiyatlar sert yükseliyor! Yatırım yapan mutlu, yapmayan pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik altın fiyatlarını da etkiledi. Hafta başından bu yana yükselişte olan gram altın 740 TL seviyelerine kadar çıktı. Son durumu merak edenler için 30 Aralık 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları aradığı ivmeyi yakaladı, fiyatlar sert yükseliyor! Yatırım yapan mutlu, yapmayan pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1114

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 30 Aralık 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 