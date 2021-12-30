Altın fiyatları aradığı ivmeyi yakaladı, fiyatlar sert yükseliyor! Yatırım yapan mutlu, yapmayan pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları aradığı ivmeyi yakaladı, fiyatlar sert yükseliyor! Yatırım yapan mutlu, yapmayan pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik altın fiyatlarını da etkiledi. Hafta başından bu yana yükselişte olan gram altın 740 TL seviyelerine kadar çıktı. Son durumu merak edenler için 30 Aralık 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...