Altın fiyatları arşa çıktı! Almak isteyenin cebi yanacak, yatırım yapan keyif yapacak! İşte 10 Kasım serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları arşa çıktı! Almak isteyenin cebi yanacak, yatırım yapan keyif yapacak! İşte 10 Kasım serbest piyasa güncel altın fiyatları
ONS altında yaşanan yükselişin ardından 572 TL'ye kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran gram altın yeni güne az da olsa düşüşle başladı. Fiyatların gün içinde yükselmesi öngörülürken son durumu merak edenler için10 Kasım serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde..