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  3. Altın fiyatları arşa çıktı! Almak isteyenin cebi yanacak, yatırım yapan keyif yapacak! İşte 10 Kasım serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları arşa çıktı! Almak isteyenin cebi yanacak, yatırım yapan keyif yapacak! İşte 10 Kasım serbest piyasa güncel altın fiyatları

ONS altında yaşanan yükselişin ardından 572 TL'ye kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran gram altın yeni güne az da olsa düşüşle başladı. Fiyatların gün içinde yükselmesi öngörülürken son durumu merak edenler için10 Kasım serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde..

Altın fiyatları arşa çıktı! Almak isteyenin cebi yanacak, yatırım yapan keyif yapacak! İşte 10 Kasım serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 10 Kasım 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 