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  3. Altın fiyatları bir düşüyor, bir çıkıyor! Gram altın yeniden kritik seviyeye geldi, yatırımcı tedirgin! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları bir düşüyor, bir çıkıyor! Gram altın yeniden kritik seviyeye geldi, yatırımcı tedirgin! İşte güncel altın fiyatları

Geçtiğimiz hafta 900 ile 915 TL arasında işlem gören gram altın yeni haftaya düşüşle başlarken çeyrek altın ise yeniden 1500 TL'nin altında satılıyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 16 Mayıs 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları bir düşüyor, bir çıkıyor! Gram altın yeniden kritik seviyeye geldi, yatırımcı tedirgin! İşte güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 16 Mayıs 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...