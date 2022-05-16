Altın fiyatları bir düşüyor, bir çıkıyor! Gram altın yeniden kritik seviyeye geldi, yatırımcı tedirgin! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları bir düşüyor, bir çıkıyor! Gram altın yeniden kritik seviyeye geldi, yatırımcı tedirgin! İşte güncel altın fiyatları
Geçtiğimiz hafta 900 ile 915 TL arasında işlem gören gram altın yeni haftaya düşüşle başlarken çeyrek altın ise yeniden 1500 TL'nin altında satılıyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 16 Mayıs 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...