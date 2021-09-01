Altın fiyatları bir düşüyor, bir yükseliyor! Kafalar karıştı, kuyumcular boş kaldı! İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları bir düşüyor, bir yükseliyor! Kafalar karıştı, kuyumcular boş kaldı! İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında yaşanan değişim sürüyor. 1 Eylül 2021 Çarşamba gününde altın fiyatları bir önceki güne göre az da olsa düşüşle güne başlasa da yeniden yükselmeye başladı. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları