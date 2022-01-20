Altın fiyatları çakıldı! Uçurumdan düşer gibi düşüyor! Merkez Bankası faiz kararından sonra altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...
Altın fiyatları çakıldı! Uçurumdan düşer gibi düşüyor! Merkez Bankası faiz kararından sonra altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...
Merkez Bankasının 2022 yılının ilk Para Politikaları Toplantısı yapıldı. Buna göre faiz değiştirilmedi. Bu kararın ardından altın fiyatlarında bir anda sert bir düşüş yaşanmaya başladı. Peki Merkez Bankası faiz kararından sonra altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...