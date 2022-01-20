Altın fiyatları çakıldı! Uçurumdan düşer gibi düşüyor! Merkez Bankası faiz kararından sonra altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar... Merkez Bankasının 2022 yılının ilk Para Politikaları Toplantısı yapıldı. Buna göre faiz değiştirilmedi. Bu kararın ardından altın fiyatlarında bir anda sert bir düşüş yaşanmaya başladı. Peki Merkez Bankası faiz kararından sonra altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

1 12 Bugün açıklanması merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. 2022 yılının ilk Para Politikaları Toplantısı'ndan faizi değiştirmeme kararı çıktı. Bunun ardından altın fiyatlarında ne yönde bir seyir olacağı izlenmeye başlarken fiyatların bir anda çakılmaya başladığı görüldü. Bugün sabah 10.00'da 801,42 TL olan gram altın saat 14:25 itibarıyla 784 TL'ye kadar geriledi.