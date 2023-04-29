Altın fiyatları dalgalandı! Kuyumcularda altın kalmadı: Altın alamayanlara son tarih...

Altın piyasalarındaki düşüşün ardından uzman İslam Memiş, dolar yatırımcılarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. İslam Memiş, doların sadece bir yatırım aracı olmadığını ve zamanında hamle yapanların bugün zahmetsiz bir şekilde gelirini garantilediğini söyledi. İslam Memiş, seçim süreçlerinin de kazançlı yatırım fırsatları sunabileceğine dikkat çekti ve okuyucularına kendilerine ait bir krallık kurmalarını önerdi. İşte detaylar...

YAYINLAMA
Google News
Altın fiyatları dalgalandı! Kuyumcularda altın kalmadı: Altın alamayanlara son tarih...

Altın ve para piyasalarındaki düşüşe dair bir süredir yaşanan gelişmeler sonrasında, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli çağrılarda bulunarak, sosyal medya hesabından bir dizi analiz paylaştı. İslam Memiş, yatırımcıları daha fazla kazandıran yatırım araçlarına yönlendirirken, doların yatırım için en iyi araçlardan biri olmadığını belirtti.

Dolar yatırımı yaparken, dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, “Size sürekli doların bir yatırım aracı olduğunu söylerler. Uyanmayanlar yine öyle düşünüyor. Zamanında hamle yapanlar, bugün zahmetsiz gelirini garantilediler. 1 milyon TL nakdin var, gaza geldin dolar aldın. Mesela 24-25 lira aralığında sattın. Bu kazanç değildir, yatırım hiç değildir” ifadelerini kullandı.

Doların aksine, sosyal konut projelerinin yatırımcılara daha yüksek kazanç sağladığını belirten İslam Memiş, “15 yıl önce sosyal konut projelerinin fiyatını hatırlayın. Yazılanları, eleştirileri okuyun. Bir de bugüne bakın. 5-3-2 yıl öncelere bakın bir de bugüne. Alan kazandı. Bugün masal gibi geliyor değil mi? Bugün biçtiğini beğenmeyen, dönüp ektiğine bakacak” dedi.

MEMİŞ: SEÇİM SREÇLERİ YATIRIM AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

5

Ayrıca, seçim süreçlerinin yatırım açısından önemli bir fırsat sunduğunu söyleyen İslam Memiş, “Seçim süreçleri akıllı insanların çok güzel değerlendirdiği süreçlerdir. Zamanında bu süreçleri değerlendiren zeki insanlar kazandı. Laf olsun diye yazıp çizenler, hâlâ anasının babasının desteğiyle ayakta kalıyorlar. Kendi krallığınızı kurun. Başkasının krallığında bayrak sallamayın” şeklinde önerilerde de bulundu.

Sonuç olarak, İslam Memiş yatırımcılara, piyasaların dalgalandığı dönemlerde yatırım yaparken dikkatli olmalarını, fırsatları doğru değerlendirmelerini ve kendi krallıklarını kurmalarını tavsiye etti. Yatırım yaparken, kararlarının temellerini iyi atmaları, riskleri göz önünde bulundurmaları ve yatırım yapacakları alanlarda detaylı araştırmalar yapmaları da önemli birer faktör.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
30 Nisan Pazar 2023 piyasalarda son durum! Altın ve Dolar'ın yükseliş mücadelesi devam ediyor!
30 Nisan Pazar 2023 piyasalarda son durum! Altın ve Dolar'ın yükseliş mücadelesi devam ediyor!
Ay sonunu getiremeyenler başvuru yapabilir! Toplu para ödemesi yapılacak: Hemen onay çıkıyor
Ay sonunu getiremeyenler başvuru yapabilir! Toplu para ödemesi yapılacak: Hemen onay çıkıyor
TOKİ'de 500 TL'niz kalmış olabilir! Bir tıkla hemen hesabınıza yatırılacak: Başvurular açıldı
TOKİ'de 500 TL'niz kalmış olabilir! Bir tıkla hemen hesabınıza yatırılacak: Başvurular açıldı
QNB Finansbank'ın bu kampanyasına kimse hayır diyemeyecek! En düşük faizle 50.000 TL'yi ceplere koyacak
QNB Finansbank'ın bu kampanyasına kimse hayır diyemeyecek! En düşük faizle 50.000 TL'yi ceplere koyacak
Son Haberler
Tekirdağ'da kuyumcuyu bıçakla tehdit eden zanlı kıskıvrak yakalandı!
Tekirdağ'da kuyumcuyu bıçakla tehdit eden zanlı kıskıvrak yakalandı!
Sobadan sızan karbonomoksit gazı Kırıkkale'de anne ve oğlunu ayırdı! Bir kişi hayatını kaybetti!
Sobadan sızan karbonomoksit gazı Kırıkkale'de anne ve oğlunu ayırdı! Bir kişi hayatını kaybetti!
Milli Paraşütçünün acı ölümü! İniş sırasında hayatını kaybetti!
Milli Paraşütçünün acı ölümü! İniş sırasında hayatını kaybetti!
Bursa'da meyve sebze yüklü kamyona vinç çarptı! Meyve ve sebzeler yelere döküldü!
Bursa'da meyve sebze yüklü kamyona vinç çarptı! Meyve ve sebzeler yelere döküldü!
28 Nisan 2023 Cuma piyasalarda son durum! Dolar değerine değer kattı! Altın ise...
28 Nisan 2023 Cuma piyasalarda son durum! Dolar değerine değer kattı! Altın ise...
Akbank'tan son Nisan kampanyası! SMS ile başvurana anında 50.000 TL nakit yatırılacak
Akbank'tan son Nisan kampanyası! SMS ile başvurana anında 50.000 TL nakit yatırılacak
Çok Okunanlar
MİT'ten bir operasyon daha! PKK'nın sözde askeri istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi!
MİT'ten bir operasyon daha! PKK'nın sözde askeri istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi!
Hüssam isminin anlamı nedir, Hüssam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Hüssam isminin anlamı nedir, Hüssam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kütahya'da 17 yaşındaki kızın sır ölümü!
Kütahya'da 17 yaşındaki kızın sır ölümü!
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi! 2 asker şehit oldu!
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi! 2 asker şehit oldu!
27 Nisan 2023 Perşembe piyasalarda son durum! Altın ve Dolar fiyatlarındaki son durum herkesi şoke etti!
27 Nisan 2023 Perşembe piyasalarda son durum! Altın ve Dolar fiyatlarındaki son durum herkesi şoke etti!
26 Nisan 2023 Çarşamba piyasalarda son durum! Altın ve Dolar'da büyük hareketlilik!
26 Nisan 2023 Çarşamba piyasalarda son durum! Altın ve Dolar'da büyük hareketlilik!
Yorumlananlar