Altın fiyatları dalgalandı! Kuyumcularda altın kalmadı: Altın alamayanlara son tarih...

Altın ve para piyasalarındaki düşüşe dair bir süredir yaşanan gelişmeler sonrasında, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli çağrılarda bulunarak, sosyal medya hesabından bir dizi analiz paylaştı. İslam Memiş, yatırımcıları daha fazla kazandıran yatırım araçlarına yönlendirirken, doların yatırım için en iyi araçlardan biri olmadığını belirtti.

Dolar yatırımı yaparken, dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, “Size sürekli doların bir yatırım aracı olduğunu söylerler. Uyanmayanlar yine öyle düşünüyor. Zamanında hamle yapanlar, bugün zahmetsiz gelirini garantilediler. 1 milyon TL nakdin var, gaza geldin dolar aldın. Mesela 24-25 lira aralığında sattın. Bu kazanç değildir, yatırım hiç değildir” ifadelerini kullandı.

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Doların aksine, sosyal konut projelerinin yatırımcılara daha yüksek kazanç sağladığını belirten İslam Memiş, “15 yıl önce sosyal konut projelerinin fiyatını hatırlayın. Yazılanları, eleştirileri okuyun. Bir de bugüne bakın. 5-3-2 yıl öncelere bakın bir de bugüne. Alan kazandı. Bugün masal gibi geliyor değil mi? Bugün biçtiğini beğenmeyen, dönüp ektiğine bakacak” dedi.

MEMİŞ: SEÇİM SREÇLERİ YATIRIM AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR FIRSAT





Ayrıca, seçim süreçlerinin yatırım açısından önemli bir fırsat sunduğunu söyleyen İslam Memiş, “Seçim süreçleri akıllı insanların çok güzel değerlendirdiği süreçlerdir. Zamanında bu süreçleri değerlendiren zeki insanlar kazandı. Laf olsun diye yazıp çizenler, hâlâ anasının babasının desteğiyle ayakta kalıyorlar. Kendi krallığınızı kurun. Başkasının krallığında bayrak sallamayın” şeklinde önerilerde de bulundu.

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Sonuç olarak, İslam Memiş yatırımcılara, piyasaların dalgalandığı dönemlerde yatırım yaparken dikkatli olmalarını, fırsatları doğru değerlendirmelerini ve kendi krallıklarını kurmalarını tavsiye etti. Yatırım yaparken, kararlarının temellerini iyi atmaları, riskleri göz önünde bulundurmaları ve yatırım yapacakları alanlarda detaylı araştırmalar yapmaları da önemli birer faktör.