Altın fiyatları dün düştü, bugün yükseldi! İşte 13 Temmuz 2021 serbest piyasa güncel altın fiyatları Altın fiyatları 13 Temmuz 2021 Salı gününe bir önceki güne yükselişle başladı. Gram altın 501 TL, ONS altın ise 1807 dolar seviyelerinde güne başladı. Son durumu merak edenler Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. İşte İşte 13 Temmuz 2021 serbest piyasa güncel altın fiyatları...

1 15 Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarındaki değişim 13 Temmuz 2021 Salı gününde vatandaşların odağında yer alıyor.