Altın fiyatları düşme eğilimine girdi! Serbest piyasa altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 16 Temmuz Cuma gününde altın fiyatları Altın fiyatları 16 Temmuz 2021 Cuma gününe bir önceki güne göre düşüşle başladı. Tüm altın çeşitlerinde düşüş gözlenirken gram altın 502 TL, çeyrek altın 829 TL seviyelerinde güne başladı. Peki Serbest piyasa altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 16 Temmuz Cuma gününde altın fiyatları...

1 15 Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarındaki değişim 16 Temmuz 2021 Cuma gününde vatandaşların odağında yer alıyor.