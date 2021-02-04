Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları ne kadar oldu ? 4 Şubat 2021 Perşembe bugün güncel altın fiyatları... Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş sürüyor. Gram altın uzun bir aranın ardından güne 420 TL'nin altında başladı. Peki Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları ne kadar oldu ? 4 Şubat 2021 Perşembe bugün güncel altın fiyatları...

1 14 4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN KURU FİYATLARI Vatandaşların yatırım araçları arasında önemli yer tutan altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları 4 Şubat Perşembe gününe de bir önceki güne göre düşüşle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler fiyatlara ilişkin araştırmalarda bulunuyor. İşte güncel altın fiyatları... 4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Alış: 419,23 TL Satış: 419,32 TL