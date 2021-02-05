Altın fiyatları düşmeye devam eder mi? Altın fiyatları ne kadar oldu bugün ? 5 Şubat 2021 Cuma güncel altın fiyatları
Altın fiyatları düşmeye devam eder mi? Altın fiyatları ne kadar oldu bugün ? 5 Şubat 2021 Cuma güncel altın fiyatları
Ekonomi haberleri: Altın fiyatlarında yaşanan düşüşler kaldığı yerden devam ediyor. Gram altın 412 TL seviyelerine, ons altın ise uzun bir aranın ardından 1850 dolara kadar düştü. Peki Altın fiyatları düşmeye devam eder mi? Altın fiyatları ne kadar oldu bugün ? 5 Şubat 2021 Cuma güncel altın fiyatları...