Altın fiyatları düşmeye devam eder mi? Altın fiyatları ne kadar oldu bugün ? 5 Şubat 2021 Cuma güncel altın fiyatları Ekonomi haberleri: Altın fiyatlarında yaşanan düşüşler kaldığı yerden devam ediyor. Gram altın 412 TL seviyelerine, ons altın ise uzun bir aranın ardından 1850 dolara kadar düştü. Peki Altın fiyatları düşmeye devam eder mi? Altın fiyatları ne kadar oldu bugün ? 5 Şubat 2021 Cuma güncel altın fiyatları...

1 14 5 ŞUBAT 2021 CUMA GÜNCEL ALTIN KURU FİYATLARI Vatandaşların yatırım araçları arasında önemli yer tutan altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları 5 Şubat Cuma gününe de bir önceki güne göre düşüşle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler fiyatlara ilişkin araştırmalarda bulunuyor. İşte güncel altın fiyatları... ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 5 ŞUBAT 2021 CUMA GÜNCEL ALTIN KURU FİYATLARI |1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Alış: 412,61 TL Satış: 412,69 TL