Altın fiyatları düşmeyi unuttu, zirveye çıktığından beri inmiyor! Yatırım yapan halinden memnun, yapmayan fırsat kolluyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları düşmeyi unuttu, zirveye çıktığından beri inmiyor! Yatırım yapan halinden memnun, yapmayan fırsat kolluyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Haftanın ilk gününde piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatlarında yükseliş başladı. Gram altın 550 TL, çeyrek altın ise 905 TL'den satılıyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 1 Kasım 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...