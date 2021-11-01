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  3. Altın fiyatları düşmeyi unuttu, zirveye çıktığından beri inmiyor! Yatırım yapan halinden memnun, yapmayan fırsat kolluyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları düşmeyi unuttu, zirveye çıktığından beri inmiyor! Yatırım yapan halinden memnun, yapmayan fırsat kolluyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Haftanın ilk gününde piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatlarında yükseliş başladı. Gram altın 550 TL, çeyrek altın ise 905 TL'den satılıyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 1 Kasım 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları düşmeyi unuttu, zirveye çıktığından beri inmiyor! Yatırım yapan halinden memnun, yapmayan fırsat kolluyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1114

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 1 Kasım 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 