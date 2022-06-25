Altın fiyatları düşüş rekoru kırıyor! Gram ve çeyrek altın alacaklar, kuyumcunun yolunu tuttu! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları düşüş rekoru kırıyor! Gram ve çeyrek altın alacaklar, kuyumcunun yolunu tuttu! İşte güncel altın fiyatları
BDDK'nın şirketlere yönelik kredi kararı döviz kurlarını derin bir şekilde etkiledi. Vatandaşlar, güncel kur fiyatlarını merak etti. Gram altın 992 TL'den çeyrek altın ise 1668 TL'nin üzerinde satılıyor. Son durumu merak edenler için 25 Haziran 2022 Cumartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...