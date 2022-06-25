Altın fiyatları düşüş rekoru kırıyor! Gram ve çeyrek altın alacaklar, kuyumcunun yolunu tuttu! İşte güncel altın fiyatları

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 25 Haziran 2022 Cumartesi serbest piyasa güncel altın fiyatlarını haberimizde yer verdik...