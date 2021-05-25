Altın fiyatları düşüşe geçti! 25 Mayıs 2021 Salı güncel altın fiyatları | Tam altın, çeyrek altın, gram altın bugün fiyatı ne kadar? 25 Mayıs 2021 Salı gününde altın fiyatları bir önceki güne göre düşüşle güne başladı. Gram altın 506 TL, tam altın da 3 bin 320 TL'den, çeyrek altın ise 834 TL'den satılıyor. Peki Tam altın, çeyrek altın, gram altın bugün fiyatı ne kadar? İşte 25 Mayıs 2021 Salı güncel altın fiyatlarındaki son durum...

1 16 Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi anlık olarak takip ediliyor. Bu kapsamda haftanın ikinci olan 25 Mayıs 2021 Salı gününde altın çeşitlerinin güncel alış ve satış fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Fiyatlardaki son durum haberimizde...