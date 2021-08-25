Altın fiyatları düşüşe geçti, yatırımcılar kuyumculara koştu! İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları Altın fiyatlarında yaşanan düşüş eğilimi 25 Ağustos 2021 Çarşamba gününde devam ediyor. Gram altın 485 TL seviyelerine kadar inerken yarım altın da 803 TL'den satılıyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar oldu ? İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları...

1 13 Vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen yatırım aracı olan altında fiyatlar anlık olarak değişiyor. Bu kapsamda alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 25 Ağustos 2021 Çarşamba gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları...