  1. FOTO GALERİ
  2. EKONOMİ
  3. Altın fiyatları en dipten zirveye yükseldi! Gram altın şaha kalktı, ucuzdan alan yatırımcı satmak için sıraya girdi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları en dipten zirveye yükseldi! Gram altın şaha kalktı, ucuzdan alan yatırımcı satmak için sıraya girdi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

ABD'deki faiz kararı sonrası düşüşe geçen altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı. 770 TL seviyelerine kadar inen gram altın 785 TL' ye kadar yükseldi. Son durumu merak edenler için 3 Şubat 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları en dipten zirveye yükseldi! Gram altın şaha kalktı, ucuzdan alan yatırımcı satmak için sıraya girdi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatları araştırıp merak edenler için 3 Şubat 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 