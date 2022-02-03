Altın fiyatları en dipten zirveye yükseldi! Gram altın şaha kalktı, ucuzdan alan yatırımcı satmak için sıraya girdi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları en dipten zirveye yükseldi! Gram altın şaha kalktı, ucuzdan alan yatırımcı satmak için sıraya girdi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
ABD'deki faiz kararı sonrası düşüşe geçen altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı. 770 TL seviyelerine kadar inen gram altın 785 TL' ye kadar yükseldi. Son durumu merak edenler için 3 Şubat 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...