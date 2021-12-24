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  3. Altın fiyatları eridi! Gram altın zirvelerden dibe indi! Yatırım yapmak isteyenler kuyumculardan fiyat alıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları eridi! Gram altın zirvelerden dibe indi! Yatırım yapmak isteyenler kuyumculardan fiyat alıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Döviz kurlarında yaşanan düşüşe paralel olarak gerileyen altın fiyatlarında ivme sürüyor. Gram altın yeni günde 660 TL seviyelerine kadar inerken son durumu merak edenler için 24 Aralık 2021 Cuma serbest piyasa altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları eridi! Gram altın zirvelerden dibe indi! Yatırım yapmak isteyenler kuyumculardan fiyat alıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1114

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 24 Aralık 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 