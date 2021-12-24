Altın fiyatları eridi! Gram altın zirvelerden dibe indi! Yatırım yapmak isteyenler kuyumculardan fiyat alıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları eridi! Gram altın zirvelerden dibe indi! Yatırım yapmak isteyenler kuyumculardan fiyat alıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Döviz kurlarında yaşanan düşüşe paralel olarak gerileyen altın fiyatlarında ivme sürüyor. Gram altın yeni günde 660 TL seviyelerine kadar inerken son durumu merak edenler için 24 Aralık 2021 Cuma serbest piyasa altın fiyatları haberimizde...