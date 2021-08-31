Altın fiyatları fırladı! Gram altın zirveye çıktı! İşte 31 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları

Vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen yatırım aracı olan altında fiyatlar anlık olarak değişiyor. Bu kapsamda alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 31 Ağustos 2021 Pazartesi gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte 31 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...