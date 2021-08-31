Altın fiyatları fırladı! Gram altın zirveye çıktı! İşte 31 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları fırladı! Gram altın zirveye çıktı! İşte 31 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları 31 Ağustos 2021 Pazartesi gününe yükselişle başladı. Gram altın yeniden 488 TL seviyelerine kadar yükseldi. Bu kapsamda son durumu merak edenler Serbest piyasada altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte 31 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...