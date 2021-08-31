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Altın fiyatları fırladı! Gram altın zirveye çıktı! İşte 31 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 31 Ağustos 2021 Pazartesi gününe yükselişle başladı. Gram altın yeniden 488 TL seviyelerine kadar yükseldi. Bu kapsamda son durumu merak edenler Serbest piyasada altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte 31 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları fırladı! Gram altın zirveye çıktı! İşte 31 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen yatırım aracı olan altında fiyatlar anlık olarak değişiyor. Bu kapsamda alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 31 Ağustos 2021 Pazartesi gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte 31 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...