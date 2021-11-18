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  3. Altın fiyatları, gece gündüz dinlemiyor öyle bir artıyor ki rakamı kimse takip edemiyor! Yatırım yapan mutlu, almak isteyen dertli! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, gece gündüz dinlemiyor öyle bir artıyor ki rakamı kimse takip edemiyor! Yatırım yapan mutlu, almak isteyen dertli! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Merkez Bankasının faiz kararı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek faizle mücadele edileceğine vurgu yapması sonrası yükselişe geçen altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Gram altın bir günde 25 TL birden yükselerek yeni günde 653 TL'den satılırken işte 18 Kasım 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları, gece gündüz dinlemiyor öyle bir artıyor ki rakamı kimse takip edemiyor! Yatırım yapan mutlu, almak isteyen dertli! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 18 Kasım 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 