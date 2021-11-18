Altın fiyatları, gece gündüz dinlemiyor öyle bir artıyor ki rakamı kimse takip edemiyor! Yatırım yapan mutlu, almak isteyen dertli! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları, gece gündüz dinlemiyor öyle bir artıyor ki rakamı kimse takip edemiyor! Yatırım yapan mutlu, almak isteyen dertli! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Merkez Bankasının faiz kararı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek faizle mücadele edileceğine vurgu yapması sonrası yükselişe geçen altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Gram altın bir günde 25 TL birden yükselerek yeni günde 653 TL'den satılırken işte 18 Kasım 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...