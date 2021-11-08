Altın fiyatları gece gündüz dinlemiyor, yükselmeye devam ediyor! Yatırım yapanlar köşeyi döndü, altın almak isteyenlerin de cebi yanacak! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları gece gündüz dinlemiyor, yükselmeye devam ediyor! Yatırım yapanlar köşeyi döndü, altın almak isteyenlerin de cebi yanacak! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları 8 Kasım Pazartesi gününe de yükselişle başladı. Gram altın 565 TL, çeyrek altın ise 925 TL seviyelerinden satılırken fiyatlardaki yükseliş sürüyor. İşte 8 Kasım 2021 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...