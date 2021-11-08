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  3. Altın fiyatları gece gündüz dinlemiyor, yükselmeye devam ediyor! Yatırım yapanlar köşeyi döndü, altın almak isteyenlerin de cebi yanacak! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları gece gündüz dinlemiyor, yükselmeye devam ediyor! Yatırım yapanlar köşeyi döndü, altın almak isteyenlerin de cebi yanacak! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 8 Kasım Pazartesi gününe de yükselişle başladı. Gram altın 565 TL, çeyrek altın ise 925 TL seviyelerinden satılırken fiyatlardaki yükseliş sürüyor. İşte 8 Kasım 2021 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları gece gündüz dinlemiyor, yükselmeye devam ediyor! Yatırım yapanlar köşeyi döndü, altın almak isteyenlerin de cebi yanacak! İşte güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 8 Kasım 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 